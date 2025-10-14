Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 13:01

«Не смогут противостоять»: найдена причина волнений США из-за беспилотников

Американист Дудаков: США оказались в стагнации в рамках использования БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США наблюдается застой в использовании беспилотных летательных аппаратов, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, американцы значительно уступают России и Украине в применении БПЛА.

США очень сильно отстают в использовании беспилотных летательных аппаратов от России, даже от Украины, Китая и многих других государств, включая своих неприятелей на Ближнем Востоке. Россия сейчас мировой лидер в рамках использования БПЛА, но кроме РФ многие другие страны активно это развивают. А вот Штаты в этом плане оказались в стагнации, при том, что они были одними из тех, кто первыми начал создавать беспилотники вместе с Советским Союзом, но у них это все ушло в индустрию больших разведывательных БПЛА, — отметил Дудаков.

Американист подчеркнул, что опыт как ближневосточного, так и украинского конфликтов показывает, что сейчас нужно делать ставку на небольшие FPV-дроны, которые должны быть доступны каждому. По его мнению, армия США не обучена их использовать, и в случае кризиса окажется в затруднительном положении, не имея возможности эффективно противостоять угрозе.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков заявил, что Россия производит все современные типы беспилотников, что позволяет стране лидировать в этой области и способствует приближению завершения СВО. По его словам, дроны прошли путь от вспомогательных разведывательных средств до полноценного рода войск, способного заменить авиацию в тактической зоне.

США
БПЛА
технологии
дроны
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге женщина погибла от отравления алкоголем
Россиянам назвали наиболее выгодные месяца для отпуска в 2026 году
Украинка в Польше с помощью дипфеков набрала кредиты на сограждан
Армия России отразила атаку дронов и безэкипажных катеров под Херсоном
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Военэксперт объяснил особенность неуловимой установки для пуска Tomahawk
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.