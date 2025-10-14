«Не смогут противостоять»: найдена причина волнений США из-за беспилотников

В США наблюдается застой в использовании беспилотных летательных аппаратов, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, американцы значительно уступают России и Украине в применении БПЛА.

США очень сильно отстают в использовании беспилотных летательных аппаратов от России, даже от Украины, Китая и многих других государств, включая своих неприятелей на Ближнем Востоке. Россия сейчас мировой лидер в рамках использования БПЛА, но кроме РФ многие другие страны активно это развивают. А вот Штаты в этом плане оказались в стагнации, при том, что они были одними из тех, кто первыми начал создавать беспилотники вместе с Советским Союзом, но у них это все ушло в индустрию больших разведывательных БПЛА, — отметил Дудаков.

Американист подчеркнул, что опыт как ближневосточного, так и украинского конфликтов показывает, что сейчас нужно делать ставку на небольшие FPV-дроны, которые должны быть доступны каждому. По его мнению, армия США не обучена их использовать, и в случае кризиса окажется в затруднительном положении, не имея возможности эффективно противостоять угрозе.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков заявил, что Россия производит все современные типы беспилотников, что позволяет стране лидировать в этой области и способствует приближению завершения СВО. По его словам, дроны прошли путь от вспомогательных разведывательных средств до полноценного рода войск, способного заменить авиацию в тактической зоне.