Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 13:35

Военэксперт ответил, как России удается доминировать в области ударных БПЛА

Военэксперт Леонков: Россия производит все существующие типы беспилотников

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Россия производит все существующие типы беспилотников, что позволяет ей доминировать в этой сфере и приближать завершение специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, дроны эволюционировали от вспомогательного средства разведки до полноценного вида вооруженных сил, способного заменить авиацию в тактической зоне.

В начале СВО дроны воспринимались как дополнительное средство разведки, сейчас все понимают, что необходимо много БПЛА с разным функционалом. Мы начали интенсивно развивать данное направление. В этом году беспилотники стали полноценным видом вооруженных сил, могут заменить авиацию в тактической зоне. Запад окрестил Россию фабрикой дронов, потому что мы производим все номенклатуры БПЛА, летающих в воздухе, и не забываем про роботизированные комплексы, которые работают на земле. Все эти наработки, безусловно, помогают приблизить конец СВО, — пояснил Леонков.

Он отметил, что дроны выполняют функции разведчиков, корректировщиков огня и высокоточного оружия. По словам военэксперта, программа по разработке БПЛА в России достигла впечатляющих результатов.

Беспилотники выполняют роль высокоточного оружия, нанося удары с воздуха, если говорить про разведывательно-ударный тип. Дроны-камикадзе или барражирующие боеприпасы способны уничтожать цели. Также беспилотники стали работать как авиация ПВО, — резюмировал Леонков.

Ранее сообщалось, что дрон «Кощей» начал активно применяться в зоне специальной военной операции. Разработка тверской компании «Доминанта» представляет собой возвращаемый беспилотник. Аппарат уже поступил на вооружение подразделений, действующих на Авдеевском направлении.

БПЛА
дроны
Россия
Запад
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.