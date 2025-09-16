Военэксперт ответил, как России удается доминировать в области ударных БПЛА

Россия производит все существующие типы беспилотников, что позволяет ей доминировать в этой сфере и приближать завершение специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, дроны эволюционировали от вспомогательного средства разведки до полноценного вида вооруженных сил, способного заменить авиацию в тактической зоне.

В начале СВО дроны воспринимались как дополнительное средство разведки, сейчас все понимают, что необходимо много БПЛА с разным функционалом. Мы начали интенсивно развивать данное направление. В этом году беспилотники стали полноценным видом вооруженных сил, могут заменить авиацию в тактической зоне. Запад окрестил Россию фабрикой дронов, потому что мы производим все номенклатуры БПЛА, летающих в воздухе, и не забываем про роботизированные комплексы, которые работают на земле. Все эти наработки, безусловно, помогают приблизить конец СВО, — пояснил Леонков.

Он отметил, что дроны выполняют функции разведчиков, корректировщиков огня и высокоточного оружия. По словам военэксперта, программа по разработке БПЛА в России достигла впечатляющих результатов.

Беспилотники выполняют роль высокоточного оружия, нанося удары с воздуха, если говорить про разведывательно-ударный тип. Дроны-камикадзе или барражирующие боеприпасы способны уничтожать цели. Также беспилотники стали работать как авиация ПВО, — резюмировал Леонков.

Ранее сообщалось, что дрон «Кощей» начал активно применяться в зоне специальной военной операции. Разработка тверской компании «Доминанта» представляет собой возвращаемый беспилотник. Аппарат уже поступил на вооружение подразделений, действующих на Авдеевском направлении.