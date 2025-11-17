Такой необычный маринад вы не готовили! Скумбрия в чайной заварке

Такой необычный маринад вы не готовили! Скумбрия в чайной заварке

Эта скумбрия впечатлит даже тех, кто не любит соленую рыбу. Всего один необычный ингредиент — черный чай — придает ей насыщенный цвет, тонкий аромат и вкус настоящего копчения.

Возьмите две тушки скумбрии (по 500–600 г), избавьте от головы и внутренностей, промойте, обсушите. Для рассола вскипятите 1 литр воды, добавьте 3 ст. л. черного чая без ароматизаторов, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 5–6 горошин черного перца, 2 лаврушки и 1 ч. л. кориандра. Проварите смесь 3–4 минуты, затем полностью остудите и процедите, чтобы убрать заварку.

Выложите рыбу в емкость, залейте остывшим рассолом, добавьте 1 нарезанную луковицу и 2–3 дольки чеснока. Накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на сутки. За это время скумбрия пропитается ароматом и приобретет красивый янтарный оттенок.

Перед подачей нарежьте филе ломтиками и сбрызните лимонным соком. Получается аппетитная, плотная, словно слегка копченая закуска, которая идеально сочетается с картофелем и черным хлебом.

Факт: чайный отвар действует как природный консервант и придает рыбе не только вкус, но и стойкий цвет.

Самый простой рецепт скумбрии в маринаде смотрите у нас на сайте.