Десятки магазинов загорелись в одном из городов Ближнего Востока

Десятки магазинов загорелись на востоке Багдада, сообщило агентство Nina News. Жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали.

Огонь перекинулся на ряд магазинов, а отряды гражданской обороны начали эвакуацию жителей близлежащих домов, — рассказал один из очевидцев.

По некоторым данным, пожар мог затронуть 21 коммерческое помещение. В настоящее время спасателям удалось локализовать возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже многоквартирного дома в Нурлате Республики Татарстан, в результате погибла 35-летняя женщина. Ее дочерей в возрасте 12 и трех лет удалось спасти, сами девочки получили травмы.

До этого два человека погибли и еще два пострадали в результате возгорания в кафе подмосковного города Видное. Пожар площадью 30 квадратных метров был оперативно ликвидирован спасательными подразделениями.

В начале ноября глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт сообщил о возгорании на территории садоводческого товарищества «Ржевка-1». По его словам, погибли три человека, были полностью уничтожены двухэтажный жилой дом, банное строение, хозяйственная пристройка и три автомобиля.