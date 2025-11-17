Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 08:48

Порядка 500 тысяч российских абонентов остались без электричества

Пушилин: около 500 тысяч абонентов в ДНР обесточены после ударов дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Порядка 500 тыс. абонентов в Донецкой Народной Республике оказались без электричества в результате атак украинских БПЛА, заявил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, действия Вооруженных сил Украины затронули жителей Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой.

Сегодня ночью противник предпринял попытку с помощью ударных беспилотников нанести урон энергетической инфраструктуре. В результате около 500 тыс. абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены, — отметил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 36 украинских беспилотников над регионами РФ. По данным ведомства, 14 и восемь БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тамбовской областей, пять — над территорией Ульяновской области, еще четыре и три БПЛА сбили над Воронежской и Орловской областями. По одному беспилотнику ликвидировали над территориями Нижегородской и Тульской областей, подчеркнули в министерстве.

Порядка 500 тысяч российских абонентов остались без электричества
