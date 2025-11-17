История о пропаже семьи Усольцевых получила продолжение

Красноярские спасатели сегодня, 17 ноября, выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых, сообщает КГКУ «Спасатель». По информации учреждения, выезд осуществляется по заявке, полученной от полицейских.

Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых, — говорится в сообщении.

Семья — супруги и их пятилетняя дочь — перестала выходить на связь в конце сентября 2025 года после того, как отправилась в туристический поход к горе Буратинка. Активная фаза поисков, в которых участвовало более полутора тысяч человек, была завершена 12 октября. Следы исчезнувших туристов так и не были обнаружены.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы обнаружили 600 тыс. рублей в автомобиле Усольцевых. Предполагается, что деньги спрятал в машине отец семейства, который владел заводом по изготовлению порошковой краски. По мнению организатора экстремальных походов по Сибири Алексея Тайганавта, деньги были оставлены в машине, потому что семья планировала вернуться.