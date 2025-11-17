Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 08:07

История о пропаже семьи Усольцевых получила продолжение

Красноярские спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых

Поисковый отряд «Лиза Алерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Поисковый отряд «Лиза Алерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: Лиза Алерт по Красноярскому краю
Красноярские спасатели сегодня, 17 ноября, выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых, сообщает КГКУ «Спасатель». По информации учреждения, выезд осуществляется по заявке, полученной от полицейских.

Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых, — говорится в сообщении.

Семья — супруги и их пятилетняя дочь — перестала выходить на связь в конце сентября 2025 года после того, как отправилась в туристический поход к горе Буратинка. Активная фаза поисков, в которых участвовало более полутора тысяч человек, была завершена 12 октября. Следы исчезнувших туристов так и не были обнаружены.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы обнаружили 600 тыс. рублей в автомобиле Усольцевых. Предполагается, что деньги спрятал в машине отец семейства, который владел заводом по изготовлению порошковой краски. По мнению организатора экстремальных походов по Сибири Алексея Тайганавта, деньги были оставлены в машине, потому что семья планировала вернуться.

