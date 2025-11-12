В СК объяснили тайник Усольцевых с 600 тысячами рублей СК: в обнаруженном тайнике Усольцевых нет ничего подозрительного

Следователи продолжают расследовать исчезновение семьи Усольцевых, которые 28 сентября пошли в турпоход и пропали. Так в региональном СУ СКР прокомментировали «Российской газете» обнаруженные в тайнике автомобиля главы семьи 600 тыс. рублей.

По словам родственников, Сергей Усольцев часто оставлял деньги в машине, так что в этом нет ничего подозрительного. Сейчас по делу проводятся допросы лиц, находившихся в окрестностях поселка в интересующие следствие даты, — сообщили в ведомстве.

Речь идет о людях, находившихся в окрестностях поселка Кутурчин 28 сентября, а также в предшествовавшие и последующие дни. В СК также напомнили, что главной версией считается несчастный случай.

О том, что в тайнике Усольцевых найдены деньги, в правоохранительных органах сообщили утром 12 ноября. Предполагается, что деньги спрятал в машине отец семейства, который владел заводом по изготовлению порошковой краски.

Семья — супруги и их пятилетняя дочь — перестала выходить на связь в конце сентября 2025 года после того, как отправилась в туристический поход к горе Буратинка. Активная фаза поисков, в которых участвовало более полутора тысяч человек, была завершена 12 октября. Следы исчезнувших туристов так и не были обнаружены.