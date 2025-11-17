Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 09:06

Наемники ВСУ отказались вступать в бой с российскими солдатами

Командир Тима: ВС России взяли в плен иностранных наемников в Орестополе

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Иностранные наемники сложили оружие в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области, сообщил командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима. По его словам, которые приводит ТАСС, наемники назвали своей целью участия в боевых действиях лишь получение денег. Перед боевой задачей у них забирают документы, из опознавательных признаков остаются только шевроны, подчеркнул Тима.

Иностранные наемники были. Кто смог сбежать — они сбежали, кто не смог — добровольно сложили оружие, — отметил он.

До этого сообщалось, что иностранный наемник предпринял попытку в одиночку оборонять лесополосу у населенного пункта Сладкое в Запорожской области. Как сообщил командир штурмового взвода с позывным Физрук, на теле противника была обнаружена татуировка со свастикой.

Ранее Минобороны РФ опубликовало картинку, на которой изображен военнослужащий с оружием в тумане на фоне сообщений о продвижении в Красноармейске (украинское название — Покровск) российских военных благодаря ограничению видимости из-за природных условий. Подпись к картинке содержит цитату из песни основанной в Воронеже рок-группы «Сектор газа» «Туман» 1995 года.

