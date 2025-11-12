Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Иностранный наемник предпринял попытку в одиночку оборонять лесополосу у населенного пункта Сладкое в Запорожской области, сообщил ТАСС командир штурмового взвода с позывным Физрук. По его словам, на теле противника была обнаружена татуировка со свастикой.

Мы подумали, что там взвод или там группа какая-то. Мы тоже как бы начали отвечать огнем, подавили противника огнем. И когда уже подошли ближе, мы увидели, что это наемник, — сказал он.

Ранее командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза сообщал, что иностранные наемники ВСУ оказывали основное сопротивление российским штурмовикам в боях за село Сладкое в Запорожье. По его словам, мобилизованные украинцы сбегали с позиций, оголяя фронт.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие иностранных военных в зоне спецоперации, заявив об их уничтожении российскими военнослужащими. Представитель Кремля дал такой ответ на вопрос об информации СВР РФ относительно отправки французских войск на Украину.

ВСУ
наемники
командиры
ВС РФ
лесополосы
