Иностранный наемник предпринял попытку в одиночку оборонять лесополосу у населенного пункта Сладкое в Запорожской области, сообщил ТАСС командир штурмового взвода с позывным Физрук. По его словам, на теле противника была обнаружена татуировка со свастикой.

Мы подумали, что там взвод или там группа какая-то. Мы тоже как бы начали отвечать огнем, подавили противника огнем. И когда уже подошли ближе, мы увидели, что это наемник, — сказал он.

Ранее командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза сообщал, что иностранные наемники ВСУ оказывали основное сопротивление российским штурмовикам в боях за село Сладкое в Запорожье. По его словам, мобилизованные украинцы сбегали с позиций, оголяя фронт.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие иностранных военных в зоне спецоперации, заявив об их уничтожении российскими военнослужащими. Представитель Кремля дал такой ответ на вопрос об информации СВР РФ относительно отправки французских войск на Украину.