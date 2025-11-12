Боец раскрыл, кто оказывал ВС РФ основное сопротивление в селе Сладкое Боец Фаза заявил, что наемники оказывали основное сопротивление ВС РФ в Сладкое

Иностранные наемники ВСУ оказывали основное сопротивление российским штурмовикам в боях за село Сладкое в Запорожье, сообщил ТАСС командир штурмового взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Фаза. По его словам, мобилизованные украинцы сбегали с позиций, оголяя фронт.

Было такое, что в основном оказывали сопротивление наемники, — поделился собеседник агентства.

10 ноября Минобороны России сообщило об освобождении Сладкого. Село находится в Михайловском районе, недалеко от реки Янчур и рядом с Успеновкой. Население, по данным последней переписи, составляло 139 человек.

Ранее командир раскрыл, как украинские военные отступали из Сладкого. Противник минировал и отравлял провизию. По словам Фазы, в зоне спецоперации уже происходили подобные случаи.

11 ноября военкор Александр Коц оценил важность взятия российской армией Новоуспеновского в Запорожье. По его мнению, это откроет ВС РФ путь к Гуляйполю, за освобождением которого противника ждет обвал фронта в регионе.