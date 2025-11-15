Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Этот сытный рулет с курицей и грибами станет главной звездой любого праздничного и не только стола. Получается вкуснее пирогов, а готовится без теста. Не закуска, а шедевр!

Рецепт: для начинки обжарьте луковицу и морковь, добавьте 300 г шампиньонов и 400 г куриного филе, нарезанных кубиками, посолите, поперчите и тушите до готовности. Один тонкий лаваш смажьте майонезом, равномерно распределите остывшую начинку, посыпьте 150 г тертого сыра и зеленью. Плотно сверните рулет, заверните в фольгу и запекайте 15 минут при 180 °C, затем раскройте фольгу и подрумяньте еще 5 минут. При подаче нарежьте порционно.

Вкус этого рулета — это гармония нежнейшей курицы, ароматных грибов, сладковатой моркови и лука, которые идеально сочетаются с тягучим сыром и свежей зеленью. Лаваш пропитывается майонезом и соками от начинки, становясь мягким внутри и хрустящим снаружи, а легкое запекание в духовке раскрывает все ароматы.

Ранее стало известно, как приготовить сырные трубочки всего из 3 ингредиентов.