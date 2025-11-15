Колумбия заключила масштабный военный контракт со Швецией Колумбия купит 17 истребителей Gripen за более чем 16,5 трлн колумбийских песо

Колумбия договорилась о покупке 17 истребителей Gripen у шведской компании Saab за более чем 16,5 трлн колумбийских песо (357 млрд рублей), заявил президент страны Густаво Петро. По его словам, контракт находится на стадии заключения между Минобороны Колумбии и производителем, передает Agence France-Presse.

Контракт на сумму 16,5 трлн колумбийских песо между Министерством обороны Колумбии и шведской компанией Saab находится на стадии заключения. Будет поставлено 17 новых самолетов, — сказал Петро.

Gripen были закуплены для замены израильских Kfir, которые Колумбия приобрела более 35 лет назад. Поддержка 22 устаревших машин стала проблемой после разрыва дипломатических отношений с Израилем в мае 2024 года на фоне военной операции в секторе Газа.

Ранее военные Колумбии нанесли авиаудары у границы с Венесуэлой, в результате которых погибли девять предполагаемых участников наркоторговой группировки. Операция в департаменте Араука была проведена в рамках политики президента страны по борьбе с наркотрафиком.