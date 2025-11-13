Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Оливье» отдыхает: салат «Павлиний хвост» — яркие слои вместо консервов, на вкус — небо и земля

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
«Павлиний хвост» — это не просто салат, а настоящий новогодний талисман, который по поверью приносит в дом удачу и благополучие. Его яркие разноцветные слои, напоминающие роскошный павлиний хвост, создают праздничное настроение уже одним своим видом. Готовя это блюдо, вы словно рисуете съедобную картину, где каждый ингредиент — это мазок кисти, а в итоге получается настоящий кулинарный шедевр. Такой салат станет главным украшением стола и точно не останется незамеченным вашими гостями.

Вам понадобится: 300 г копченой курицы, 3 яйца, 2 свеклы, 2 моркови, 2 картофелины, 100 г чернослива, 200 г майонеза. Овощи и яйца отварите до готовности. Выкладывайте салат слоями в такой последовательности: мелко нарезанная курица, натертый картофель, тертая морковь, измельченные яйца, натертая свекла. Каждый слой промазывайте майонезом. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, обсушите и мелко нарежьте. Украсьте салат сверху черносливом, выкладывая его в виде узора «павлиньего хвоста». Дайте настояться в холодильнике 3-4 часа.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

