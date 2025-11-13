В Канаде впервые в мире зафиксировали случай «синдрома токсичной тыквы» В Канаде женщина едва не умерла после двух стаканов тыквенного сока

В Канаде впервые в мире у женщины диагностировали «синдром токсичной тыквы», передает Live Science. После того как она выпила два стакана домашнего сока, приготовленного из бутылочной тыквы, она почувствовала ухудшение самочувствия.

Врачи скорой помощи зафиксировали у нее критическое снижение артериального давления и чрезмерную нагрузку на сердце. Женщину срочно доставили в отделение интенсивной терапии, где диагностировали внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте.

Эксперты выяснили, что причиной такого заболевания стал кукурбитацин — токсичное вещество, содержащееся в тыкве. Бутылочная тыква, известная как калабас, принадлежит к семейству Cucurbitaceae, в которое входят также огурцы, арбузы и кабачки. Врачи подчеркнули, что уровень горечи тыквы может быть связан с содержанием кукурбитацина, что, в свою очередь, влияет на токсичность растения.

