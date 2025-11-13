Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 20:38

В Канаде впервые в мире зафиксировали случай «синдрома токсичной тыквы»

В Канаде женщина едва не умерла после двух стаканов тыквенного сока

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Канаде впервые в мире у женщины диагностировали «синдром токсичной тыквы», передает Live Science. После того как она выпила два стакана домашнего сока, приготовленного из бутылочной тыквы, она почувствовала ухудшение самочувствия.

Врачи скорой помощи зафиксировали у нее критическое снижение артериального давления и чрезмерную нагрузку на сердце. Женщину срочно доставили в отделение интенсивной терапии, где диагностировали внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте.

Эксперты выяснили, что причиной такого заболевания стал кукурбитацин — токсичное вещество, содержащееся в тыкве. Бутылочная тыква, известная как калабас, принадлежит к семейству Cucurbitaceae, в которое входят также огурцы, арбузы и кабачки. Врачи подчеркнули, что уровень горечи тыквы может быть связан с содержанием кукурбитацина, что, в свою очередь, влияет на токсичность растения.

Ранее в Новосибирске 11-месячный мальчик получил тяжелое отравление, проглотив несколько цветных капсул для стирки. Инцидент произошел из-за того, что старшая двухлетняя дочь вскрыла упаковку моющего средства, пока мать была занята домашними делами. У мальчика развились симптомы химической интоксикации до приезда скорой помощи.

Канада
отравления
тыква
соки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России временно закрыли один аэропорт
Аэропорт Геленджика приостановил работу
Биатлонистку застали за порчей чужой винтовки
Мадуро на самолете покинул Венесуэлу
В Раде заявили, что Зеленский помог своему «кошельку» выехать с Украины
Над производящим порох для Украины заводом во Франции вновь пролетел дрон
Власти Карелии вышли на связь после крушения самолета
Погибших при крушении в Грузии военных доставили в Анкару
Под Белгородом мужчина пострадал в результате атаки БПЛА
Экс-жене Бивола грозят проблемы в России из-за слов о казахах
Военэксперт раскрыл перспективы продвижения ВС РФ в Запорожье
В Канаде впервые в мире зафиксировали случай «синдрома токсичной тыквы»
Власти Киева утвердили план эвакуации населения города
Генетик РАН посмеялся над исследованием ДНК Гитлера
Съедобный антидепрессант: готовим ризотто из тыквы
В Раде собирают подписи за отставку правительства
СК Армении запросил продлить арест бизнесмена Карапетяна
Появились подробности падения истребителя Су-30 в Карелии
В МВФ рассказали, чего не хватает Украине на фоне коррупционного скандала
Утечка аммиака из грузовика спровоцировала массовую эвакуацию
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.