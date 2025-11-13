Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 17:49

Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки

Baza: в Новосибирске младенец съел капсулы для стирки и сильно отравился

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одиннадцатимесячный мальчик из Новосибирска получил тяжелое отравление, проглотив несколько цветных капсул для стирки, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел, когда мать детей ненадолго отвлеклась на домашние дела, а старшая двухлетняя дочь вскрыла упаковку моющего средства.

По данным канала, женщина готовила чай, когда ее двухлетняя дочь смогла открыть коробку с капсулами и рассыпать их на полу. Младший ребенок, привлеченный ярким видом капсул, успел съесть несколько штук до того, как мать вернулась в комнату. Сама она утверждает, что отсутствовала не более пяти минут.

У мальчика развились симптомы химической интоксикации, включая рвоту и повышение температуры тела, которые проявились еще до приезда бригады скорой помощи. В условиях стационара у младенца дополнительно диагностировали аспирационную пневмонию, возникшую как следствие попадания химических веществ в дыхательные пути.

Авторы отмечают, что этот случай не является единичным, поскольку в соцсетях активно распространяется опасный тренд, связанный с дегустацией детьми красочных капсул для стирки. Пользователи интернета призывают производителей усилить защиту упаковки, изменив конструкцию застежек, чтобы исключить возможность их вскрытия маленькими детьми.

Ранее житель Москвы почувствовал симптомы отравления после употребления готовых пельменей с курицей. У мужчины заболел живот, началась рвота и диарея. Он обратился к врачам и направил жалобу в Роспотребнадзор. Магазину, где были куплены пельмени, сделали предупреждение.

Россия
Новосибирск
дети
отравления
