Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки Baza: в Новосибирске младенец съел капсулы для стирки и сильно отравился

Одиннадцатимесячный мальчик из Новосибирска получил тяжелое отравление, проглотив несколько цветных капсул для стирки, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел, когда мать детей ненадолго отвлеклась на домашние дела, а старшая двухлетняя дочь вскрыла упаковку моющего средства.

По данным канала, женщина готовила чай, когда ее двухлетняя дочь смогла открыть коробку с капсулами и рассыпать их на полу. Младший ребенок, привлеченный ярким видом капсул, успел съесть несколько штук до того, как мать вернулась в комнату. Сама она утверждает, что отсутствовала не более пяти минут.

У мальчика развились симптомы химической интоксикации, включая рвоту и повышение температуры тела, которые проявились еще до приезда бригады скорой помощи. В условиях стационара у младенца дополнительно диагностировали аспирационную пневмонию, возникшую как следствие попадания химических веществ в дыхательные пути.

Авторы отмечают, что этот случай не является единичным, поскольку в соцсетях активно распространяется опасный тренд, связанный с дегустацией детьми красочных капсул для стирки. Пользователи интернета призывают производителей усилить защиту упаковки, изменив конструкцию застежек, чтобы исключить возможность их вскрытия маленькими детьми.

