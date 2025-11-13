Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 20:22

Появились подробности падения истребителя Су-30 в Карелии

Потерпевший крушение в Карелии истребитель Минобороны рухнул в лесном массиве

Истребитель Су-30 Истребитель Су-30 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель Минобороны, потерпевший крушение в Карелии, рухнул в Прионежском районе, передает Telegram-канал Baza. По его информации, самолет упал в лесном массиве рядом с озером Лососинское.

Как сообщает канал, неподалеку от места авиакатастрофы находится аэропорт. На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили крушение самолета Су-30. В оборонном ведомстве заявили о гибели экипажа. Известно, что самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Авиакатастрофа произошла около 19:00 мск.

До этого сообщалось, что разбившийся в Грузии самолет С-130 Военно-воздушных сил Турции не перевозил никаких боеприпасов. На борту находился только личный состав, а также комплектующие для истребителей F-16, которые находятся в Азербайджане.

Также турецкое Минобороны сообщило, что в стране с 12 ноября приостановят полеты на С-130 после авиакатастрофы в Грузии. Их эксплуатация начнется только после проведения всех необходимых технических проверок.

крушения
самолеты
истребители
Карелия
