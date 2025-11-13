Появились подробности падения истребителя Су-30 в Карелии Потерпевший крушение в Карелии истребитель Минобороны рухнул в лесном массиве

Истребитель Минобороны, потерпевший крушение в Карелии, рухнул в Прионежском районе, передает Telegram-канал Baza. По его информации, самолет упал в лесном массиве рядом с озером Лососинское.

Как сообщает канал, неподалеку от места авиакатастрофы находится аэропорт. На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили крушение самолета Су-30. В оборонном ведомстве заявили о гибели экипажа. Известно, что самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Авиакатастрофа произошла около 19:00 мск.

