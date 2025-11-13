Минобороны Турции раскрыло, что перевозил разбившийся в Грузии С-130 Минобороны Турции: на борту упавшего в Грузии самолета С-130 не было боеприпасов

Разбившийся в Грузии самолет С-130 ВВС Турции не перевозил никаких боеприпасов, заявили в Министерстве обороны Турции. На борту находился только личный состав, а также средства технического обслуживания и запчасти для самолетов F-16, которые находятся в Азербайджане, передает ТАСС.

На борту боеприпасов не было, — сообщил представитель ведомства.

Самолет С-130Е с бортовым номером 68-1609 вылетел из Кайсери, совершил посадку в Гяндже в Азербайджане 11 ноября, а затем с 20 сотрудниками на борту направился к базе Мерзифон. Последняя радио- и радиолокационная связь с самолетом была установлена в 13:50 с Тбилисским центром управления воздушным движением.

Из соображений безопасности Минобороны Турции с 12 ноября приостановило все полеты на С-130. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будут установлены все причины крушения в Грузии.

По словам специалистов, в результате первичного осмотра обломков самолета можно уверенно сказать, что признаков внешнего воздействия на борт не обнаружено. Эксперты выделяют две главные версии произошедшего.

Специалисты предварительно выдвинули две версии крушения. Согласно первой, трагедия произошла из-за банального износа. Самолет эксплуатировался уже длительное время и последний капитальный ремонт проходил в 2020 году. По второй версии, груз не был закреплен должным образом, вследствие чего во время полета он мог сместиться и повредить фюзеляж.