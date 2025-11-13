Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:33

Минобороны Турции раскрыло, что перевозил разбившийся в Грузии С-130

Минобороны Турции: на борту упавшего в Грузии самолета С-130 не было боеприпасов

Турецкий военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение в Грузии Турецкий военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение в Грузии Фото: AP/ТАСС

Разбившийся в Грузии самолет С-130 ВВС Турции не перевозил никаких боеприпасов, заявили в Министерстве обороны Турции. На борту находился только личный состав, а также средства технического обслуживания и запчасти для самолетов F-16, которые находятся в Азербайджане, передает ТАСС.

На борту боеприпасов не было, — сообщил представитель ведомства.

Самолет С-130Е с бортовым номером 68-1609 вылетел из Кайсери, совершил посадку в Гяндже в Азербайджане 11 ноября, а затем с 20 сотрудниками на борту направился к базе Мерзифон. Последняя радио- и радиолокационная связь с самолетом была установлена в 13:50 с Тбилисским центром управления воздушным движением.

Из соображений безопасности Минобороны Турции с 12 ноября приостановило все полеты на С-130. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будут установлены все причины крушения в Грузии.

По словам специалистов, в результате первичного осмотра обломков самолета можно уверенно сказать, что признаков внешнего воздействия на борт не обнаружено. Эксперты выделяют две главные версии произошедшего.

Специалисты предварительно выдвинули две версии крушения. Согласно первой, трагедия произошла из-за банального износа. Самолет эксплуатировался уже длительное время и последний капитальный ремонт проходил в 2020 году. По второй версии, груз не был закреплен должным образом, вследствие чего во время полета он мог сместиться и повредить фюзеляж.

Грузия
Турция
авиакатастрофы
самолеты
боеприпасы
Азербайджан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Два человека пострадали при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Сомнолог дала советы, как легко просыпаться в темное время года
В Кремле ответили, что ждет США в случае ядерных испытаний
В Кремле прокомментировали приостановку Украиной переговоров с Россией
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.