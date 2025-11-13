Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 12:20

Турция на время прекратит использовать самолеты С-130

В Турции с 12 ноября приостановили полеты на С-130 после ЧП в Грузии

Самолет C-130 ВВС Турции Самолет C-130 ВВС Турции Фото: Riccardo Niccoli/Stocktrek Image/ТАСС

В Турции с 12 ноября приостановили полеты на С-130 после крушения в Грузии, сообщило минобороны страны. Решение приняли в качестве меры предосторожности. Самолеты снова начнут использовать после проведения всех технических проверок.

Полеты наших самолетов приостановлены с 12 ноября в качестве меры предосторожности, — говорится в сообщении.

Ранее спасатели обнаружили тело последнего из 20 погибших при крушении военно-транспортного самолета С-130 ВВС Турции в Грузии военнослужащих. Военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции, следовавший из Азербайджана на турецкую авиабазу в городе Кайсери, разбился во вторник, 11 ноября. В ближайшее время тела погибших будут доставлены в Турцию для проведения церемонии прощания.

Вскоре после известия о крушении самолета президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и всему турецкому народу. Он также направил официальное письмо, в котором указал, что был глубоко потрясен известием о гибели турецких военных.

