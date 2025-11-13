Обнаружено тело последнего погибшего при крушении турецкого С-130 в Грузии

Спасатели обнаружили тело последнего из 20 погибших при крушении военно-транспортного самолета С-130 ВВС Турции в Грузии военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики. Трагедия произошла во вторник, 11 ноября.

В результате поисково-спасательных работ среди обломков нашего военно-транспортного самолета, потерпевшего крушение на границе Азербайджана и Грузии, было обнаружено тело нашего 20-го погибшего, — отметили в Минобороны Турции.

Военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции, следовавший из Азербайджана в Турцию на авиабазу в городе Кайсери, разбился во вторник на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих, все они погибли. В ближайшее время тела погибших будут доставлены в Турцию для проведения церемонии прощания.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и всему турецкому народу. Также глава государства направил официальное письмо, в котором указал, что был глубоко потрясен известием о гибели турецких военных.