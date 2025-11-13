Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 20:07

В Минобороны подтвердили крушение истребителя Су-30 в Карелии

Су-30 Су-30 Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. В оборонном ведомстве подтвердили гибель экипажа.

Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее появилась информация об авиакатастрофе в Прионежском районе. Сообщалось, что на место происшествия выехали экстренные службы. Telegram-канал «112» писал о двух погибших.

До этого стало известно, что на борту турецкого военно-транспортного самолета C-130, который потерпел крушение в Грузии, находилось 20 военнослужащих вместе с членами экипажа. Информацию подтвердило Минобороны Турции. После авиакатастрофы президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и выразил глубокие соболезнования семьям погибших и всему турецкому народу.

