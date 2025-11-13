«112»: истребитель упал в Прионежском районе в Карелии

Telegram-канал «112» сообщил, что в Прионежском районе в Карелии упал истребитель Су-30, оба члена экипажа, предварительно, погибли. По данным канала, на место происшествия выехали оперативные службы. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

По информации Telegram-канала Baza, крушение произошло неподалеку от аэропорта.

Ранее сообщалось, что известная южноафриканская телеведущая и пилот Майни Стеффенс погибла в результате крушения вертолета во время сельскохозяйственных работ в ЮАР. Воздушное судно задело линию электропередачи и рухнуло на землю.

До этого сообщалось, что число погибших в результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане возросло до пяти человек. Воздушный транспорт упал у побережья Каспийского моря, всего в 50 метрах от берега. Он рухнул на строящийся гостевой дом, в момент крушения внутри никого не было.