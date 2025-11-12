Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 22:36

Звезда кулинарного шоу разбилась на вертолете

Телезвезда кулинарного шоу Стеффенс погибла при крушении вертолета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известная южноафриканская телеведущая и пилот Майни Стеффенс погибла в результате крушения вертолета во время сельскохозяйственных работ в Восточно-Капской провинции ЮАР, передает People. Уточняется, что воздушное судно задело линию электропередачи и рухнуло на землю.

Женщина выполняла опыление цитрусовой фермы, когда произошло крушение. Вертолет получил значительные повреждения от силы удара, обломки аппарата разбросало по полю. Известно, что телеведущая увлекалась авиапутешествиями и часто проводила время в небе.

Ранее известный в Амурской области телеведущий Михаил Шамотин погиб в результате автомобильной аварии. ДТП с участием журналиста произошло 30 октября. Его Toyota Lite Ace столкнулась лоб в лоб с автомобилем Toyota Hiace. Погибшему в сентябре исполнилось 45 лет. У него остались жена и двое детей.

До этого жена народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан заявила, что ее супруг почти восстановился после полученной травмы и вернулся к репетициям в театре имени Ленсовета. Она отметила, что к выездным киносъемкам Боярский не готов и отказывается от них. В больницу народный артист России попал из-за осложнений после операции по стентированию.

ЮАР
вертолеты
крушения
телеведущие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар на 1400 «квадратов» вспыхнул в жилом доме в Оренбурге
Полтавскую область отключили от единой энергосистемы Украины
Российский аэропорт временно закрылся для самолетов
США и G7 обсудили пути укрепления обороны Украины
Инвестиции в недвижимость России резко сократились
Звезда кулинарного шоу разбилась на вертолете
Украинский БПЛА целенаправленно ударил по пожарной машине
Япония раскрыла свой подход к санкциям против России
Путин и Токаев завершили встречу крепким рукопожатием
Зеленскому указали на главный просчет в деле Миндича
Песков заявил об опасности ядерной риторики
Кимаковский рассказал, как проходит зачистка Красноармейска
«Рискованный шаг»: в ГД оценили, что получит Армения при отказе от зерна РФ
Путин одним иностранным словом описал казахских артистов
«Мы должны улучшить»: Песков выступил за укрепление отношений США и РФ
Японский политик раскрыл детали своей миссии в Крыму
В Кремле рассказали, что Россия ожидает от Трампа по украинскому конфликту
Путин и Токаев пообщались с артистами в Большом театре
Произраильская активистка узнала постыдную правду о прошлом отца в СС
«Поменяли менее 30%»: Захарова о срыве переговоров по обмену пленными
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.