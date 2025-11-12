Звезда кулинарного шоу разбилась на вертолете

Известная южноафриканская телеведущая и пилот Майни Стеффенс погибла в результате крушения вертолета во время сельскохозяйственных работ в Восточно-Капской провинции ЮАР, передает People. Уточняется, что воздушное судно задело линию электропередачи и рухнуло на землю.

Женщина выполняла опыление цитрусовой фермы, когда произошло крушение. Вертолет получил значительные повреждения от силы удара, обломки аппарата разбросало по полю. Известно, что телеведущая увлекалась авиапутешествиями и часто проводила время в небе.

Ранее известный в Амурской области телеведущий Михаил Шамотин погиб в результате автомобильной аварии. ДТП с участием журналиста произошло 30 октября. Его Toyota Lite Ace столкнулась лоб в лоб с автомобилем Toyota Hiace. Погибшему в сентябре исполнилось 45 лет. У него остались жена и двое детей.

До этого жена народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан заявила, что ее супруг почти восстановился после полученной травмы и вернулся к репетициям в театре имени Ленсовета. Она отметила, что к выездным киносъемкам Боярский не готов и отказывается от них. В больницу народный артист России попал из-за осложнений после операции по стентированию.