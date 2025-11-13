Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Варить ничего не нужно. Самый простой и вкусный салат на праздничный стол — «Настроение» без возни и танцев с бубном

Этот салат — настоящая палочка-выручалочка для тех дней, когда совсем нет времени на готовку, а душа просит чего-то свежего и вкусного. «Настроение» полностью оправдывает свое название — он такой же легкий, солнечный и беззаботный. Хрустящая пекинская капуста, сочные огурцы, сладкая кукуруза и ароматная копченая колбаса создают идеальный баланс, а пикантная заправка из сметаны с горчицей придает блюду особую изюминку. Это тот самый случай, когда простые ингредиенты за 10 минут превращаются в настоящее кулинарное настроение!

Возьмите 1 банку консервированной кукурузы, половину кочана пекинской капусты, 2 свежих огурца, 200 г копченой колбасы. Для заправки смешайте 70 г сметаны и 30 г горчицы. Капусту тонко нашинкуйте, огурцы и колбасу нарежьте соломкой. Слейте жидкость с кукурузы. Все ингредиенты сложите в просторную миску, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте с соусом. Дайте салату немного настояться — буквально 5-7 минут, чтобы вкусы соединились. Подавайте сразу же, пока капуста сохраняет свою хрустящую текстуру.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

