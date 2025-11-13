Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 15:30

Туз в рукаве каждой хозяйки: картофельная запеканка с фаршем

Туз в рукаве каждой хозяйки: картофельная запеканка с фаршем Туз в рукаве каждой хозяйки: картофельная запеканка с фаршем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим картофельную запеканку с фаршем — ту самую, от которой пахнет детством! Берем килограмм картошки, варим до мягкости и превращаем в нежное пюре с 50 мл молока и двумя ложками сливочного масла.

Пока картошка дышит, обжариваем 500 г мясного фарша с луком и морковкой до румяности. Собираем слоеную красоту в форме: половина пюре — весь фарш — оставшаяся картошка. Верх разравниваем вилкой, смазываем картофельную запеканку сметаной для золотистой корочки.

Отправляем сочную красавицу в духовку на 25 минут при 200 °C. Достаем, когда верхушка станет янтарной и появится божественный аромат. Даем немного отдохнуть, чтобы не обжечь язык, и зовем всех к столу!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт того самого идеального фарша для пельменей.

Читайте также
Салат «Гирлянда» вместо скучных «Оливье» и «Шубы». Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество
Салат «Гирлянда» вместо скучных «Оливье» и «Шубы». Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Заменила обычный крабовый салат ярким «Серпантином». Рецепт для новогоднего стола на радость и удачу — просто и без заморочек
Общество
Заменила обычный крабовый салат ярким «Серпантином». Рецепт для новогоднего стола на радость и удачу — просто и без заморочек
«Мимоза» и «Оливье» в прошлом. Вместо них вкуснейший салат «Лошадь на сеновале» — нужны картошка, яйца и брынза
Общество
«Мимоза» и «Оливье» в прошлом. Вместо них вкуснейший салат «Лошадь на сеновале» — нужны картошка, яйца и брынза
Вы пробовали запеканку «Харя»? Рецепт из трактира XIX века
Семья и жизнь
Вы пробовали запеканку «Харя»? Рецепт из трактира XIX века
Надоело лепить котлеты? Быстрый рецепт: куриный батон с вареными яйцами — вкуснятина, еще и готовится без тонны масла
Общество
Надоело лепить котлеты? Быстрый рецепт: куриный батон с вареными яйцами — вкуснятина, еще и готовится без тонны масла
рецепты
кулинария
запеканка
общество
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа единственная в Европе страна, готовая к вооруженному конфликту
«Разговор один»: депутат о призыве экс-генерала ВСУ устраивать теракты в РФ
Ростех испытал обновленные огнеметные системы для ВС РФ
Названа женщина с идеальными пропорциями лица
Задержан напавший на девочку посреди дня педофил
Си Цзиньпин отказался участвовать в саммите G20 в ЮАР
Раскрыто, как высаживать деревья зимой в снег
Раскрыто ключевое значение освобождения Синельниково
ВСУ дерутся за еду и безразличие Зеленского: новости СВО на вечер 13 ноября
Военэксперт объяснил слова Макрона о следующем военном конфликте в космосе
Еще две страны могут закрыть границы с Белоруссией
Россиянка присвоила более 36 млн рублей, работая на кондитерской фабрике
В РФ в декабре будет сухой закон? Подробности, запрет на продажу алкоголя
В Госдуме раскрыли дилемму Зеленского после поражения в Красноармейске
Гагарина поселилась с бойфрендом-целителем в особняке за 500 млн рублей
Россиянин нанес сестре почти 50 ножевых ранений
В Госдуме объяснили повышенный интерес молодежи к русской культуре
Магнитная буря буйствует на Земле уже более 30 часов
Эксперт развеял главные мифы россиян о банковских вкладах
«Такие же проходимцы»: экс-нардеп ответил, сдадут ли Зеленского соратники
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.