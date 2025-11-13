Туз в рукаве каждой хозяйки: картофельная запеканка с фаршем

Готовим картофельную запеканку с фаршем — ту самую, от которой пахнет детством! Берем килограмм картошки, варим до мягкости и превращаем в нежное пюре с 50 мл молока и двумя ложками сливочного масла.

Пока картошка дышит, обжариваем 500 г мясного фарша с луком и морковкой до румяности. Собираем слоеную красоту в форме: половина пюре — весь фарш — оставшаяся картошка. Верх разравниваем вилкой, смазываем картофельную запеканку сметаной для золотистой корочки.

Отправляем сочную красавицу в духовку на 25 минут при 200 °C. Достаем, когда верхушка станет янтарной и появится божественный аромат. Даем немного отдохнуть, чтобы не обжечь язык, и зовем всех к столу!

