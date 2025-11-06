Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 15:54

По-уральски: рецепт фарша для пельменей — изумительно сочно

По-уральски: рецепт фарша для пельменей — изумительно сочно

Проверенный рецепт фарша для пельменей от уральских кулинарок. Что нужно взять: 600 граммов говяжьей мякоти, 400 граммов свежей свинины, 2 крупные головки репчатого лука, несколько долек чеснока, полстакана очень холодной воды, соль и молотый перец по вкусу.

Как приготовить сочный фарш для пельменей: вымытое мясо обсушите полотенцем и нарежьте удобными кусочками. Овощи очистите от шелухи.

Пропустите все через мясорубку: сначала говядину, потом свинину, затем лук и чеснок. Прокрутите массу второй раз, чтобы она как следует перемешалась — это важно!

Постепенно вливайте ледяную воду, активно вымешивая ложкой. Мешайте минут пять, пока масса не станет однородной и немного липкой.

Добавьте соль с перцем, еще раз хорошо перемешайте фарш для пельменей.

Маленькие хитрости: идеальные пропорции мяса — 60% говядины и 40% свинины, ледяная вода делает начинку сочной, двойное прокручивание дает нужную нежность.

Ранее NEWS.ru рассказывал секрет вкусного салата «Мимоза».

рецепты
кулинария
фарш
общество
Алина Ясинская
А. Ясинская
