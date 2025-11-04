Секрет вкусного салата “Мимоза”: творим магию на кухне

Семья и жизнь

Нежная «Мимоза» — классика праздничного стола. Приглашаем готовить ее вместе с NEWS.ru. Нам понадобится баночка консервированной горбуши (250 г), 4 вареных яйца, 3 отварные картофелины, 2 морковки (сварить заранее), небольшая луковица, майонез (180–200 г).

Салат «Мимоза» готовится так: рыбу разомните вилкой, удалив косточки, яйца натрите следующим образом: белки на крупной терке, желтки отдельно — на мелкой. Картошку и морковь натрите на крупной терке, луковицу мелко порубите.

Собираем слои «Мимозы»: рыбная основа, луковая крошка, белковая подушка, картофельный пласт, морковный слой. Каждый уровень смазывайте майонезным соусом. Финальный штрих — воздушное покрытие из желтков!

Дайте блюду 2 часа в холодильнике «подружить» вкусы. При подаче украсьте веточкой укропа.

