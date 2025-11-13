Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 18:27

В Госдуме назвали новую версию происхождения Чебурашки

Депутат Драпеко предположила, что Чебурашка может быть марокканцем

Кадр из фильма «Чебурашка» Кадр из фильма «Чебурашка» Фото: «Централ Партнершип»
Чебурашка может быть родом из Марокко, предположила в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Елена Драпеко. По ее мнению, заявление главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова о еврейском происхождении зверька было шуткой.

Я думаю, Андрей Макаров пошутил, потому что Чебурашка может быть не евреем, а марокканцем, — высказалась Драпеко.

Ранее в ходе рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете Макаров заявил, что Чебурашка имеет еврейские корни. Он пришел к такому выводу, напомнив, что любимый мультгерой россиян приехал в ящике с апельсинами, а единственной страной, поставлявшей эти фрукты в СССР в тот период, был Израиль.

Депутат Госдумы Александр Толмачев ранее заявил, что молодежь начала активно интересоваться русской культурой в ответ на давление на Россию со стороны Запада. Он связал тягу к народным мотивам с самоидентификацией и внутренним запросом россиян на укрепление корней и добавил, что молодежь поддерживает свою страну, используя в образах национальную атрибутику.

