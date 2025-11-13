В Госдуме объяснили повышенный интерес молодежи к русской культуре Депутат Толмачев: интерес молодежи к культуре РФ стал ответом на давление Запада

Молодежь начала активно интересоваться русской культурой в ответ на давление на Россию со стороны Запада, заявил Общественной Службе Новостей депутат Госдумы Александр Толмачев. Он связал тягу к народным мотивам с самоидентификацией и внутренним запросом россиян на укрепление своих корней.

Это происходит в качестве ответа на давление на Россию извне. Западные противники никогда не скрывали, что хотели бы отнять у нас не только землю, но и присвоить достижения культуры, науки. На этом фоне облачение молодежи в народные одежды — это заявление: нашего человека в манкурта превратить не получится, — высказался Толмачев.

Парламентарий назвал происходящее манифестом и «демонстрацией гордости быть частью русского мира». Он добавил, что молодежь, используя в своих образах национальную атрибутику, выражает тем самым поддержку России.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что тренд на народную культуру приобрел масштабы международного явления. По ее словам, этнический стиль активно завоевывает мировые подиумы и городские улицы, перестав быть исключительно российской тенденцией.