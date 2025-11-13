В России установили национальность Чебурашки В Госдуме заявили, что у Чебурашки могли быть еврейские корни

Чебурашка был евреем, заявил в ходе рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, пишет «Фонтанка». Депутат пришел к такому выводу, напомнив, что любимый мультгерой россиян приехал в ящике с апельсинами, а единственной страной, поставлявшей эти фрукты в СССР в тот период, был Израиль.

Чебурашка-то еврей, — сказал Макаров.

Другие народные избранники попытались оспорить эту версию, назвав в числе поставщиков апельсинов Марокко и Испанию. Однако Макаров категорически отверг эти предположения, заявив, что из Марокко поставлялись мандарины, а из Испании «апельсины не приезжали». Спор о национальности Чебурашки возник при обсуждении поправки о выделении средств на проведение конкурса «Родная игрушка».

Ранее глава ОП Якутска и экс-замминистра по молодежной политике и спорту республики Матвей Лыткин обвинил персонажей советских мультфильмов в пропаганде курения. В пример он привел волка из «Ну, погоди!». Политик подчеркнул, что в реальности волки не курят. Также он привел в пример крокодила Гену из «Чебурашки».