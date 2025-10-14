Назван мультфильм, через который Запад программирует россиян на курение Общественник Лыткин обвинил Запад в пропаганде курения с волком из «Ну, погоди!»

Запад подсознательно программирует население на курение через персонажей советских мультфильмов, таких как «Ну, погоди!», убежден глава ОП Якутска и экс-замминистра по молодежной политике и спорту республики Матвей Лыткин. В эфире «Якутии-24» он заявил, что в реальности волк не курит. Также он привел в пример крокодила Гену из «Чебурашки».

Раньше не замечал, что в «Ну, погоди!» волк курит. А в реальности он не курит. Волк никогда не курил. Крокодила Гену возьмите – почему у него вот эта трубка? Это все идет подсознательное программирование нашего населения, — возмутился Лыткин.

Общественник допустил, что коллективному Западу «не спится», чтобы захватить недра России. В беседе с изданием «Подъем» Лыткин объяснил, что есть множество научных работ, которые говорят о «навязанном» алкоголизме и никотиновой зависимости.

Ранее руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ Андрей Коченов призвал обратить внимание на мультфильмы в жанре аниме. Он предложил создать специальный орган, который будет следить за такими материалами и блокировать их на сайтах.