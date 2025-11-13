«Мимоза» и «Оливье» в прошлом. Вместо них вкуснейший салат «Лошадь на сеновале» — нужны картошка, яйца и брынза

«Лошадь на сеновале» — это тот самый салат, который неизменно вызывает удивление и восторг. Свое игривое название он полностью оправдывает и внешним видом, и насыщенным вкусом. Основание из тертого вареного картофеля и яиц надежно держит «гору» из двух видов сыра, создавая ту самую «стожок сена», на котором и восседает наша «лошадка» из брынзы. А тонкая сеточка майонеза сверху — это не просто украшение, а важный штрих, который связывает все вкусы воедино. Салат получается одновременно и сытным, и свежим, и очень оригинальным.

Возьмите 2 отварные картофелины, 4 сваренных вкрутую яйца, 100 г брынзы, 200 г твердого сыра, половину небольшой луковицы, майонез и соль. Картофель и яйца натрите на крупной терке, смешайте, добавьте мелко рубленный лук, посолите и заправьте майонезом. Эту основу выложите на блюдо горкой. Брынзу и твердый сыр натрите на мелкой терке и смешайте в отдельной миске. Плотно облепите сырной смесью картофельно-яичную горку, формируя ровный слой. Сверху тонкими полосками нанесите майонез в виде сеточки. Дайте салату пропитаться в холодильнике хотя бы час.

