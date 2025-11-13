Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 15:31

«Мимоза» и «Оливье» в прошлом. Вместо них вкуснейший салат «Лошадь на сеновале» — нужны картошка, яйца и брынза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Лошадь на сеновале» — это тот самый салат, который неизменно вызывает удивление и восторг. Свое игривое название он полностью оправдывает и внешним видом, и насыщенным вкусом. Основание из тертого вареного картофеля и яиц надежно держит «гору» из двух видов сыра, создавая ту самую «стожок сена», на котором и восседает наша «лошадка» из брынзы. А тонкая сеточка майонеза сверху — это не просто украшение, а важный штрих, который связывает все вкусы воедино. Салат получается одновременно и сытным, и свежим, и очень оригинальным.

Возьмите 2 отварные картофелины, 4 сваренных вкрутую яйца, 100 г брынзы, 200 г твердого сыра, половину небольшой луковицы, майонез и соль. Картофель и яйца натрите на крупной терке, смешайте, добавьте мелко рубленный лук, посолите и заправьте майонезом. Эту основу выложите на блюдо горкой. Брынзу и твердый сыр натрите на мелкой терке и смешайте в отдельной миске. Плотно облепите сырной смесью картофельно-яичную горку, формируя ровный слой. Сверху тонкими полосками нанесите майонез в виде сеточки. Дайте салату пропитаться в холодильнике хотя бы час.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Новогодний серпантин» — с ума сойти какой вкусный: готовим праздничный стол без мороки, нервов и кучи времени
Общество
Салат «Новогодний серпантин» — с ума сойти какой вкусный: готовим праздничный стол без мороки, нервов и кучи времени
Салат «Гирлянда» вместо скучных «Оливье» и «Шубы». Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество
Салат «Гирлянда» вместо скучных «Оливье» и «Шубы». Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Вкуснее салатов и тарталеток: сырно-чесночная закуска из крабовых палочек
Общество
Вкуснее салатов и тарталеток: сырно-чесночная закуска из крабовых палочек
Заменила обычный крабовый салат ярким «Серпантином». Рецепт для новогоднего стола на радость и удачу — просто и без заморочек
Общество
Заменила обычный крабовый салат ярким «Серпантином». Рецепт для новогоднего стола на радость и удачу — просто и без заморочек
Туз в рукаве каждой хозяйки: картофельная запеканка с фаршем
Семья и жизнь
Туз в рукаве каждой хозяйки: картофельная запеканка с фаршем
салаты
закуски
новогодний стол
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Басков устроил скандал на популярном телешоу
Отец школьника напал на учителя и избил его
Названа единственная в Европе страна, готовая к вооруженному конфликту
«Разговор один»: депутат о призыве экс-генерала ВСУ устраивать теракты в РФ
Ростех испытал обновленные огнеметные системы для ВС РФ
Названа женщина с идеальными пропорциями лица
Задержан напавший на девочку посреди дня педофил
Си Цзиньпин отказался участвовать в саммите G20 в ЮАР
Раскрыто, как высаживать деревья зимой в снег
Раскрыто ключевое значение освобождения Синельниково
ВСУ дерутся за еду и безразличие Зеленского: новости СВО на вечер 13 ноября
Военэксперт объяснил слова Макрона о следующем военном конфликте в космосе
Еще две страны могут закрыть границы с Белоруссией
Россиянка присвоила более 36 млн рублей, работая на кондитерской фабрике
В РФ в декабре будет сухой закон? Подробности, запрет на продажу алкоголя
В Госдуме раскрыли дилемму Зеленского после поражения в Красноармейске
Гагарина поселилась с бойфрендом-целителем в особняке за 500 млн рублей
Россиянин нанес сестре почти 50 ножевых ранений
В Госдуме объяснили повышенный интерес молодежи к русской культуре
Магнитная буря буйствует на Земле уже более 30 часов
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.