13 ноября 2025 в 17:09

«Подлость и позор»: депутат об устраивающих теракты украинских военных

Депутат Колесник: устраивающие теракты бойцы ВСУ не могут называть себя воинами

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Бойцы Вооруженных сил Украины, причастные к террористическим актам, не могут считаться настоящими воинами, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, украинские военнослужащие совершают позорные поступки из-за неудач на поле боя.

Части специального назначения всегда считались элитой, и они никогда не должны были опускаться до таких вещей, как теракты. Когда применяются такие методы — это подлость и позор для воина. ВСУ не имеют права называться частями специального назначения. Они имеют право называться частями по уничтожению детей и беззащитных людей. Эти части не могут быть боевыми, — высказался Колесник.

Он добавил, что ВСУ используют методы, характерные для нацизма. По словам Колесника, США применяли нечто подобное во время войны во Вьетнаме: маскировали оружие под игрушки и денежные пачки. Депутат отметил, что украинские военные переняли самые негативные традиции своих наставников и теперь пытаются применить их против российского населения.

Есть много способов поставить на место террористические группы. Помните, что в свое время сказал наш президент [Владимир Путин]? Будучи премьером, он призвал мочить [террористов] в сортире. Проигрывая на фронте, так как наши войска давят на всей линии боевого соприкосновения, Киев сразу начинает пытаться устроить диверсии. Это было совершенно ожидаемо, и Россия к этому готовилась, понимая, что Украина является террористическим государством, потому что бьет по мирному населению сознательно и неизбирательным оружием, — резюмировал Колесник.

Ранее сообщалось, что в Красногорске школьник лишился пальцев из-за самодельного взрывного устройства, замаскированного под промышленный инструмент для автомехаников. Конструкция представляла собой железный цилиндр с 10 граммами взрывчатого вещества и поражающими элементами.

