В МИД России поддержали слова Орбана о «военной мафии» в Киеве

В МИД России поддержали слова Орбана о «военной мафии» в Киеве Захарова согласилась с оценкой Орбана украинской власти как военной мафии

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале выразила согласие с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно ситуации на Украине. Дипломат поддержала характеристику украинской власти как «военной мафии», связанной с президентом Владимиром Зеленским.

В своем посте дипломат выразила удивление тем, что происходящее на Украине называют просто коррупцией. Она подчеркнула, что точным определением ситуации является термин «военная мафия», представляющая собой международный конгломерат с глобальным влиянием.

Это международный конгломерат, многоголовая кровавая гидра, опутавшая планету и перекачивающая деньги из карманов налогоплательщиков в западных странах в карманы их элит, — написала Захарова.

Дипломат четко обозначила распределение ролей в данной схеме, где Зеленский и его правительство являются лишь инструментами. Захарова указала, что механизм управления включает Еврокомиссию, Демократическую партию США и структуры НАТО, а выгодополучателями выступают так называемые «глубинные слои либеральных демократий».

Ранее Орбан заявил, что правительство Венгрии прекращает финансовую поддержку Украины на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала. Глава правительства подчеркнул, что венгерский народ не будет финансировать киевские власти после разоблачения коррупционных схем.