13 ноября 2025 в 18:54

Депутат Рады Вятрович подловил коллег на приверженности русскому языку

Верховная рада Верховная рада Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутаты Верховной рады используют русский язык в кулуарах, переходя на украинский исключительно при выступлениях с трибуны, заявил украинскому изданию Telegraf депутат Владимир Вятрович. Парламентарий подчеркнул, что такая ситуация характерна не только для законотворцев, но и для всего политического истеблишмента страны.

Официально все выступают на украинском, но в неофициальном общении преобладает русский, — сказал он журналистам.

Депутат привел в пример многочасовые записи Национального антикоррупционного бюро с обсуждением различных мошеннических схем чиновников. По его мнению, они наглядно показывают, насколько «русифицирован политический класс» страны.

На Украине с 2014 года последовательно проводится курс на вытеснение русского языка. Однако он остается главным в общении у жителей Украины, о чем свидетельствуют данные, полученные российскими силовыми структурами. Согласно им, 40% школьников на переменах используют русский, а доля детей, называющих украинский своим родным языком, за год упала с 71% до 64%.

