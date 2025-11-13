Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 12:42

Захарова подловила европейское СМИ на перевирании слов Лаврова

Захарова: газета Corriere della Sera вырезала целые пассажи из интервью Лаврова

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать полный текст интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Взгляд». Захарова сообщила, что издание было готово опубликовать лишь треть интервью, причем цензуре подверглось не только его объемное содержание, но и «конкретные пассажи».

Самое анекдотичное, что мы услышали: якобы у газеты не хватает места для интервью. В ответ на это нами был предложен гибридный формат: сокращенная версия интервью в печати и полная — на сайте, — рассказала дипломат.

В частности, были отфильтрованы все места, где использовалось понятие неонацизма. Дипломат считает, что это сделано для того, чтобы граждане Италии не задали вопрос, почему из их кармана оплачивают неонацизм на Украине. Захарова подчеркнула, что вопросы были подготовлены самой Corriere della Sera, а произошедшее свидетельствует о том, как «фильтруются новости для граждан Италии» и как «журналистский долг» уступил место страху.

Ранее дипломат сообщила, что Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными. Захарова опровергла слова заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы, который утверждал, что в ходе переговоров с российской стороной нельзя было вести «творческие дискуссии». Она напомнила коллеге, что «творческих дискуссий» с Киевом никто вести не намерен.

МИД РФ
цензура
газеты
Мария Захарова
Сергей Лавров
