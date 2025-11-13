Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 19:58

Россияне стали свидетелями фантастического природного явления

Яркое северное сияние озарило Камчатку и попало на видео

Фото: IMAGO/HASAN AKBAS PHOTOGRAPHY/Global Look Press
Жители Камчатки стали свидетелями яркого северного сияния, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Необычное зрелище стало возможным благодаря мощной геомагнитной буре.

В окрестностях села Слаутное небо переливалось изумрудными оттенками, а в Тигильском районе и на Халатырском пляже — вспыхивало глубокими рубиновыми цветами. Жители полуострова активно делятся в Сети снимками фантастического природного явления.

Ранее вулканолог Павел Плечов рассказал, что извержение вулкана Безымянный на Камчатке будет более сильным, чем обычно. Он отметил, что извержения такой силы случаются один-два раза в год. Вулканолог отметил, что катастрофическое извержение произошло лишь однажды — в 1956 году после тысячелетнего перерыва. По его словам, с тех пор вулкан извергается регулярно.

До этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что туристы из стран Персидского залива проявляют особый интерес к региону: их особенно привлекает северное сияние, недоступное в их родных краях. Он отметил, что регион активно развивает направления для иностранных гостей.

