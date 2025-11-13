Дом культуры в центре Москвы срочно эвакуировали

Экстренная эвакуация была проведена в доме культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной в Москве, сообщила пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале. В сообщении администрация культурного центра призвала всех находящихся в здании людей сохранять спокойствие и направляться к ближайшим эвакуационным выходам.

Если вы находитесь в здании, пожалуйста, спокойно двигайтесь к ближайшему эвакуационному выходу, подсвеченному зеленым световым табло. Всего по периметру здания расположено 32 выхода, — сказано в сообщении.

Причину эвакуации там не назвали, однако ТАСС со ссылкой на оперативные службы столицы сообщил, что в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что 11 ноября из гостиницы Azimut в центре Москвы эвакуировали более 700 человек. На место прибыли спасатели. Позднее выяснилось, что причиной эвакуации стало ложное срабатывание пожарной сигнализации из-за сбоя в электросети.