ЦБ заблокировал более 17 тыс. номеров мошенников

В третьем квартале 2025 года Банк России заблокировал 17,3 тыс. телефонных номеров и 7,8 тыс. интернет-ресурсов, используемых для мошенничества, говорится в отчете регулятора. С июля по сентябрь мошенники совершили 460,1 тыс. мошеннических операций.

Этот показатель вырос на 51% по сравнению со средним значением за последние четыре квартала. Тем не менее общий объем похищенных средств остался практически неизменным и составил около 8,2 млрд рублей.

Центральный банк фиксирует увеличение числа обращений граждан в банки с сообщениями о хищении даже небольших сумм денег. Это связано с внедрением функции в мобильные приложения, позволяющей клиентам быстро информировать банк о подозрительных операциях. С октября 2025 года эта возможность станет обязательной для всех крупных банков.

Ранее сообщалось, что Центральный банк намерен ужесточить меры ответственности для топ-менеджеров банков и других финансовых организаций за нарушение правил борьбы с мошенничеством. Согласно предложенным изменениям, руководители могут быть временно отстранены от работы на срок до 10 лет в случае банков и до пяти лет в случае других финансовых организаций.