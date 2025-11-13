Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 19:54

ЦБ заблокировал более 17 тыс. номеров мошенников

Банк России заблокировал 17,3 тыс. телефонных номеров мошенников за три месяца

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В третьем квартале 2025 года Банк России заблокировал 17,3 тыс. телефонных номеров и 7,8 тыс. интернет-ресурсов, используемых для мошенничества, говорится в отчете регулятора. С июля по сентябрь мошенники совершили 460,1 тыс. мошеннических операций.

Этот показатель вырос на 51% по сравнению со средним значением за последние четыре квартала. Тем не менее общий объем похищенных средств остался практически неизменным и составил около 8,2 млрд рублей.

Центральный банк фиксирует увеличение числа обращений граждан в банки с сообщениями о хищении даже небольших сумм денег. Это связано с внедрением функции в мобильные приложения, позволяющей клиентам быстро информировать банк о подозрительных операциях. С октября 2025 года эта возможность станет обязательной для всех крупных банков.

Ранее сообщалось, что Центральный банк намерен ужесточить меры ответственности для топ-менеджеров банков и других финансовых организаций за нарушение правил борьбы с мошенничеством. Согласно предложенным изменениям, руководители могут быть временно отстранены от работы на срок до 10 лет в случае банков и до пяти лет в случае других финансовых организаций.

Центральный банк России
блокировки
мошенники
номера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России временно закрыли один аэропорт
Аэропорт Геленджика приостановил работу
Биатлонистку застали за порчей чужой винтовки
Мадуро на самолете покинул Венесуэлу
В Раде заявили, что Зеленский помог своему «кошельку» выехать с Украины
Над производящим порох для Украины заводом во Франции вновь пролетел дрон
Власти Карелии вышли на связь после крушения самолета
Погибших при крушении в Грузии военных доставили в Анкару
Под Белгородом мужчина пострадал в результате атаки БПЛА
Экс-жене Бивола грозят проблемы в России из-за скандала с казахами
Военэксперт раскрыл перспективы продвижения ВС РФ в Запорожье
В Канаде впервые в мире зафиксировали случай «синдрома токсичной тыквы»
Власти Киева утвердили план эвакуации населения города
Генетик РАН посмеялся над исследованием ДНК Гитлера
Съедобный антидепрессант: готовим ризотто из тыквы
В Раде собирают подписи за отставку правительства
СК Армении запросил продлить арест бизнесмена Карапетяна
Появились подробности падения истребителя Су-30 в Карелии
В МВФ рассказали, чего не хватает Украине на фоне коррупционного скандала
Утечка аммиака из грузовика спровоцировала массовую эвакуацию
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.