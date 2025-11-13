Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 11:00

Топ‑менеджеры банков рискуют карьерой из‑за нарушений кибербезопасности

ЦБ ужесточает ответственность топ-менеджеров за кибермошенничество

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Центральный банк России намерен усилить меры ответственности для топ-менеджеров банков и других финансовых учреждений за несоблюдение требований по борьбе с мошенничеством, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. По его словам, они могут быть временно отстранены от руководящих должностей, если их компании систематически нарушали требования по защите данных и противодействию кибермошенничеству, передает РИА Новости.

Руководители банков будут лишены права занимать руководящие должности на 10 лет, в то время как топ-менеджеры страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других некредитных финансовых структур — на пять лет. Уваров акцентировал внимание на необходимости для топ-менеджеров обеспечивать защиту персональных данных клиентов и противостоять мошенничеству. Введение строгих мер наказания направлено на улучшение уровня информационной безопасности.

Ранее Банк России усилил меры по выявлению подозрительных операций в Системе быстрых платежей. Теперь переводы физическим лицам на сумму от 200 тыс. рублей будут проверяться на признаки мошенничества, если получатель ранее не был известен отправителю. Проверке подлежат транзакции, по которым клиент не совершал аналогичных операций как минимум полгода.

Центральный банк России
банки
мошенничество
менеджеры
руководители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта реальная ситуация по гриппу в Москве
«Ничего не соображает»: ветеран ЦСКА осудил Карпина за матч против Перу
Уловка фальшивого пилота обернулась крупным скандалом в Литве
Роботы-собаки начали помогать в борьбе с лесными пожарами
В Совфеде увидели в заявлении Пескова подтверждение мирных намерений России
«Важнейший вопрос»: раскрыто, почему США отказались конфисковать активы РФ
В МИД РФ высказались о возможном отказе ЕС в помощи Украине из-за коррупции
Памятник Сталину может появиться в одном из городов России
Аршавин объяснил, почему сборная России сыграла вничью против Перу
Врач объяснила, что грозит тем, кто ходит зимой без шапки
Савичева раскрыла нюансы специфики шоу-бизнеса
ЕК передаст Украине миллиарды евро за счет дохода от активов России
«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу
ЕС решил поддержать Киев на плаву новыми миллиардами
Людоед устроился в морг для поедания человеческой плоти
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с звучавшим накануне СВО словом
Девушка откусила парню язык во время поцелуя
Девочка подала тревожный сигнал о помощи во время съемок шоу «Школа»
В одной из арабских стран могут заработать карты «Мир»
Бывший российский мэр погиб в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.