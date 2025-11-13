Топ‑менеджеры банков рискуют карьерой из‑за нарушений кибербезопасности

Центральный банк России намерен усилить меры ответственности для топ-менеджеров банков и других финансовых учреждений за несоблюдение требований по борьбе с мошенничеством, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. По его словам, они могут быть временно отстранены от руководящих должностей, если их компании систематически нарушали требования по защите данных и противодействию кибермошенничеству, передает РИА Новости.

Руководители банков будут лишены права занимать руководящие должности на 10 лет, в то время как топ-менеджеры страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других некредитных финансовых структур — на пять лет. Уваров акцентировал внимание на необходимости для топ-менеджеров обеспечивать защиту персональных данных клиентов и противостоять мошенничеству. Введение строгих мер наказания направлено на улучшение уровня информационной безопасности.

Ранее Банк России усилил меры по выявлению подозрительных операций в Системе быстрых платежей. Теперь переводы физическим лицам на сумму от 200 тыс. рублей будут проверяться на признаки мошенничества, если получатель ранее не был известен отправителю. Проверке подлежат транзакции, по которым клиент не совершал аналогичных операций как минимум полгода.