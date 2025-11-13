Пытки утюгом и зарезанный шестилетний сын: главные ЧП дня

Под Иркутском школьники прижигали сверстницу утюгом, в Москве мать зарезала сына, в Волгограде брат забил сестру ножом — NEWS.ru рассказывает о главных новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Сверстники прижигали школьницу утюгом

В городе Шелехове Иркутской области начали уголовное разбирательство из-за действий банды подростков, которые терроризируют целый поселок.

Предметом для уголовного расследования стала видеозапись, распространенная в социальных сетях, на которой видно, как ученица школы № 8 в поселке Большой Луг избивает сверстницу, пока ее держит другой подросток.

Побоями издевательства не ограничились. Также известно, что в один из дней обидчики поймали 13-летнюю школьницу и прижгли одну ее ногу утюгом. На следующий день ее поймали и избили шнуром.

На снятых родителями кадрах видно, что нога девочки имеет ожоги в трех местах. На одном из мест ожога начались нагноения.

После того как видео с избиением девочки попало в Сеть, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об истязании. В ведомстве сообщили, что личности всех нападавших установлены, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Прокуратура Шелехова взяла расследование под контроль.

Мать зарезала сына

12 ноября москвич вернулся с работы и обнаружил дома труп шестилетнего сына и 37-летнюю супругу без сознания. Выяснилось, что женщина забила мальчика молотком и ножом, после чего попыталась покончить с собой.

«12 ноября 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина в городе Москве обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений. Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанесла его мать, которая в настоящее время доставлена в медицинское учреждение после того, как пыталась покончить с собой», — рассказали в Следственном комитете.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СМИ пишут, что женщина была категорически убеждена, что неизлечимо больна. Также она считала, что и у ее сына множество неизлечимых недугов. Она постоянно вызывала домой скорую и ходила по врачам. Два-три раза в неделю москвичка звонила медикам и жаловалась на различные боли: головную, боли в спине и так далее.

Брат забил сестру ножом

В Волгограде мужчина 47 раз ударил ножом свою сестру. Тело женщины было обнаружено в одном из частных домов на улице Войкова.

Между родственниками произошел бытовой конфликт, который завершился трагическими последствиями. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась до прибытия медиков. Подозреваемый взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов. По информации следствия, мужчина полностью признал свою вину за совершенное преступление.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Следователи проводят ряд мероприятий, необходимых для сбора и закрепления доказательств, которые будут представлены в суде.

