Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 19:47

Выжигающее километры оружие подготовили к мести за генерала Кириллова

Поддубный: «Солнцепек» с надписью «За Кириллова!» отправится на СВО

«Солнцепек» «Солнцепек» Фото: МО РФ
Армия России подготовила тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» к мести за генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, написал в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он поделился кадрами, на которых видна надпись на корпусе «За Кириллова!».

Новая партия тяжелых огнеметных систем поставлена в войска. Машины получили модернизированный комплекс защиты от БПЛА, разработанный с учетом опыта боевого применения, — написал военкор.

По словам Поддубного, ведется постоянная работа над повышением эффективности ТОС. Он добавил, что «Уралвагонзавод» завершает испытания модернизированной версии «Солнцепека», которая получит большую дальность, точность и автоматизацию процессов.

Генерал Кириллов умер 17 декабря 2024 года. Военачальник погиб в результате детонации взрывного устройства во время выхода из подъезда своего дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывчатка была заложена в электросамокат. Ответственность за нападение взяла на себя Служба безопасности Украины.

Ранее стало известно, что представитель Генпрокуратуры России, участвующий в судебном процессе по делу о теракте против Кириллова и его помощника, взят под государственную защиту.

