13 ноября 2025 в 18:09

«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции

Захарова посоветовала французам чаще мыться, а не обвинять РФ во всех проблемах

Мария Захарова
Французам следует чаще мыться, а не обвинять Россию во всех проблемах, включая нашествие клопов, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила французскому президенту Эммануэлю Макрону и главе генштаба ВС Франции Фабьену Мандону, сделавшему РФ виновной в нашествии постельных клопов, которые «дестабилизируют ситуацию в стране».

Я так и не поняла: Россия виновата в том, что во Франции есть клопы, или в том, что их нет? Французский генштаб устами, прости господи, Мандона нас обвинял в том, что они есть. А теперь Макрон утверждает, что это были наши не клопы, а фейки? Так и хочется спросить: «Мыться не пробовали?» Помогает и от нательных паразитов, и от неврозов, — отметила дипломат.

Захарова вспомнила, что в своих письмах Наполеон призывал Жозефину не мыться, так как собирался приехать очень скоро — через восемь дней. По словам дипломата, при этом Корней Чуковский писал совсем по-другому: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам — стыд и срам!»

Ранее Макрон заявил, что российские пользователи соцсетей якобы создали миллионы ложных аккаунтов, в которых сообщали о нашествии постельных клопов в республике. По его мнению, эта кампания была направлена на провокацию паники и подрыв доверия к французским государственным институтам. При этом никаких доказательств такой версии Макрон не привел.

