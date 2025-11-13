Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 19:41

С 2026 года банки будут проверять переводы по обновленным правилам

ЦБ утвердил новые признаки мошеннических переводов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новый список признаков мошеннических переводов начнет действовать в России с 1 января 2026 года, сообщили в ЦБ. Согласно новым правилам, банки будут обязаны отслеживать переводы, совершенные без согласия клиента, с согласия, полученного под влиянием обмана и при злоупотреблении доверием.

Действие этих признаков теперь распространяется и на операции с цифровым рублем. Также в перечень добавили смену номера телефона, привязанного к онлайн-банку. Как отметили в ЦБ, это может свидетельствовать о попытке мошенников захватить контроль над счетом.

В числе уже действующих критериев — переводы на счета, которые уже использовались мошенниками, наличие уголовного дела против получателя, необычные операции по сумме, времени или частоте. Все это призвано усилить защиту клиентов и сократить число финансовых мошенничеств.

Ранее стало известно, что в третьем квартале 2025 года в России резко увеличилось количество успешных мошеннических операций с банковскими переводами: преступники провели 460,1 тыс. хищений на 8,2 млрд рублей. Это на 51% больше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала.

мошенники
финансы
деньги
Банк России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России временно закрыли один аэропорт
Аэропорт Геленджика приостановил работу
Биатлонистку застали за порчей чужой винтовки
Мадуро на самолете покинул Венесуэлу
В Раде заявили, что Зеленский помог своему «кошельку» выехать с Украины
Над производящим порох для Украины заводом во Франции вновь пролетел дрон
Власти Карелии вышли на связь после крушения самолета
Погибших при крушении в Грузии военных доставили в Анкару
Под Белгородом мужчина пострадал в результате атаки БПЛА
Экс-жене Бивола грозят проблемы в России из-за слов о казахах
Военэксперт раскрыл перспективы продвижения ВС РФ в Запорожье
В Канаде впервые в мире зафиксировали случай «синдрома токсичной тыквы»
Власти Киева утвердили план эвакуации населения города
Генетик РАН посмеялся над исследованием ДНК Гитлера
Съедобный антидепрессант: готовим ризотто из тыквы
В Раде собирают подписи за отставку правительства
СК Армении запросил продлить арест бизнесмена Карапетяна
Появились подробности падения истребителя Су-30 в Карелии
В МВФ рассказали, чего не хватает Украине на фоне коррупционного скандала
Утечка аммиака из грузовика спровоцировала массовую эвакуацию
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.