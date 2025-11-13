С 2026 года банки будут проверять переводы по обновленным правилам

С 2026 года банки будут проверять переводы по обновленным правилам ЦБ утвердил новые признаки мошеннических переводов

Новый список признаков мошеннических переводов начнет действовать в России с 1 января 2026 года, сообщили в ЦБ. Согласно новым правилам, банки будут обязаны отслеживать переводы, совершенные без согласия клиента, с согласия, полученного под влиянием обмана и при злоупотреблении доверием.

Действие этих признаков теперь распространяется и на операции с цифровым рублем. Также в перечень добавили смену номера телефона, привязанного к онлайн-банку. Как отметили в ЦБ, это может свидетельствовать о попытке мошенников захватить контроль над счетом.

В числе уже действующих критериев — переводы на счета, которые уже использовались мошенниками, наличие уголовного дела против получателя, необычные операции по сумме, времени или частоте. Все это призвано усилить защиту клиентов и сократить число финансовых мошенничеств.

Ранее стало известно, что в третьем квартале 2025 года в России резко увеличилось количество успешных мошеннических операций с банковскими переводами: преступники провели 460,1 тыс. хищений на 8,2 млрд рублей. Это на 51% больше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала.