13 ноября 2025 в 17:54

Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам

ЦБ: в третьем квартале мошенники украли у россиян 8,2 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В третьем квартале 2025 года в России резко увеличилось количество успешных мошеннических операций с банковскими переводами: преступники провели 460,1 тыс. хищений на 8,2 млрд рублей, сообщил Банк России. Это на 51% больше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала.

Злоумышленникам удалось совершить 460,1 тыс. мошеннических операций, что на 51% больше по сравнению со средним значением за последние четыре квартала, — отметил регулятор.

До этого житель Санкт-Петербурга отдал мошенникам 31 млн рублей. Мужчину по имени Иван убедили, что у него был родственник в Африке, который умер и оставил ему крупное наследство. Связавшийся с ним аферист представился сотрудником африканского банка.

Ранее стало известно, что мошенники создали более 258 клонов «Почты России» для обмана россиян — в частности, специалисты по безопасности с января по ноябрь текущего года выявили и заблокировали 214 ботов в Telegram и 44 фейковых сайта. Сценарий злоумышленников заключался в предложении получить или отследить письма и посылки, для чего потенциальным жертвам следовало ввести свои персональные данные.

