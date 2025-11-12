Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Петербуржец отдал 31 млн рублей мошенникам за «наследство в Африке»

Житель Петербурга отдал мошенникам 31 млн рублей ради фальшивого наследства

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга отдал мошенникам 31 млн рублей, сообщает Telegram-канал «RT на русском». Мужчину по имени Иван убедили, что у него был родственник в Африке, который умер и оставил ему крупное наследство. Связавшийся с ним аферист представился сотрудником африканского банка по имени Гарри.

Впервые мошенники связались с Иваном в 2022 году и рассказали, что ему полагается около $17 млн (1,3 млрд рублей) наследства. Однако за передачу денег в Россию и юридические услуги нужно было заплатить 31 млн рублей. Иван переводил деньги на несколько счетов. После этого «Гарри» перестал выходить на связь и петербуржец осознал, что его обманули. Он подал иск против владельца одного из счетов, но в суде доказать его причастность к мошеннической схеме не удалось, и деньги Ивану не вернули.

Ранее пенсионерка из Нижнего Новгорода была обманута мошенниками, представившимися сотрудниками пенсионного фонда, банка и силовых структур. Они убедили 78-летнюю женщину отменить «сомнительную операцию», для чего потребовали перевести все сбережения в золотые слитки на общую сумму 5 млн рублей и отдать их курьеру. Встречу они назначили на проселочной дороге.

