Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 19:39

Украинец одним жестом на видео ответил оператору БПЛА на СВО

Украинец в зоне СВО без слов понял оператора дрона и попал на видео

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мужчина из Украины в зоне СВО без слов понял оператора дрона, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Кот Бармалей». Сначала мужчина испугался, однако затем акцентировано посмотрел на БПЛА.

Судя по видео, мужчина понял, что целью дрона является пикап. Он сошел на обочину, чтобы не мешать оператору выполнять боевую задачу.

Ранее герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал, что элитное российское подразделение «Рубикон» занимается очисткой неба от дронов Вооруженных сил Украины. По его словам, отряд также выполняет узкопрофильные задачи, связанные с радиоэлектронной разведкой. Генерал отметил, что информации о деятельности отряда, находящегося в составе Минобороны РФ, немного из-за высокого уровня секретности.

До этого глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что командование ВСУ целенаправленно уничтожает своих солдат при попытке сдачи в плен. По его словам, украинские командиры могут использовать для этого беспилотники или артиллерию.

СВО
БПЛА
Украина
задачи
