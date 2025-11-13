Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Генерал рассказал об элитном подразделении РФ, которое наводит страх на ВСУ

Генерал Липовой: пугающий ВСУ российский «Рубикон» успешно уничтожает дроны

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Элитное российское подразделение «Рубикон» занимается очисткой неба от дронов Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, отряд также выполняет узкопрофильные задачи, связанные с радиоэлектронной разведкой.

Российское подразделение «Рубикон» занимается противодроновой борьбой, которая на сегодняшний день разворачивается с новой силой именно по очистке воздушного пространства от вражеских катеров. Перед отрядом стоят узконаправленные задачи, связанные с радиоэлектронной разведкой, — заявил Липовой.

По словам генерала, «Рубикон» находится в составе Министерства обороны РФ. Он отметил, что информации о деятельности отряда немного из-за высокого уровня секретности.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что командование ВСУ целенаправленно уничтожает своих солдат при попытке сдачи в плен. По его словам, украинские командиры могут использовать для этого беспилотники или артиллерию.

