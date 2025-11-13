Орбан наказал Зеленского за коррупцию на Украине Орбан отказал Украине в финансовой помощи из-за коррупционного скандала

Правительство Венгрии прекращает финансовую поддержку Украины на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала, заявил премьер-министр Виктор Орбан в своем обращении в соцсети X. Глава правительства подчеркнул, что венгерский народ не будет финансировать киевские власти после разоблачения коррупционных схем.

Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена. <…> Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. <…> после всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима [президента Владимира Зеленского], — написал Орбан.

Он также призвал Европейский союз пересмотреть свою финансовую политику в отношении Киева. Премьер подчеркнул, что выделяемые средства, по его мнению, попадают в карманы представителей правительства Зеленского.

Поводом для заявления послужила масштабная операция Национального антикоррупционного бюро Украины, начатая 10 ноября в энергетической отрасли. В ходе обысков у чиновников были обнаружены значительные суммы иностранной валюты, хотя точный размер изъятых средств официально не раскрывается.

Антикоррупционные мероприятия затронули бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компанию «Энергоатом», а также бизнесмена Тимура Миндича, известного в СМИ как «денежный мешок» Зеленского. Согласно информации депутата Ярослава Железняка, предпринимателя успели срочно вывезти с территории Украины перед проведением обысков.

Ранее в Politico сообщили, что украинские следователи могут провести обыски в Министерстве обороны в рамках антикоррупционного расследования. По информации издания, следствие сосредоточено на закупках вооружения, которые могли осуществляться по завышенным ценам.