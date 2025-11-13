Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:46

Орбан наказал Зеленского за коррупцию на Украине

Орбан отказал Украине в финансовой помощи из-за коррупционного скандала

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Правительство Венгрии прекращает финансовую поддержку Украины на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала, заявил премьер-министр Виктор Орбан в своем обращении в соцсети X. Глава правительства подчеркнул, что венгерский народ не будет финансировать киевские власти после разоблачения коррупционных схем.

Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена. <…> Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. <…> после всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима [президента Владимира Зеленского], — написал Орбан.

Он также призвал Европейский союз пересмотреть свою финансовую политику в отношении Киева. Премьер подчеркнул, что выделяемые средства, по его мнению, попадают в карманы представителей правительства Зеленского.

Поводом для заявления послужила масштабная операция Национального антикоррупционного бюро Украины, начатая 10 ноября в энергетической отрасли. В ходе обысков у чиновников были обнаружены значительные суммы иностранной валюты, хотя точный размер изъятых средств официально не раскрывается.

Антикоррупционные мероприятия затронули бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компанию «Энергоатом», а также бизнесмена Тимура Миндича, известного в СМИ как «денежный мешок» Зеленского. Согласно информации депутата Ярослава Железняка, предпринимателя успели срочно вывезти с территории Украины перед проведением обысков.

Ранее в Politico сообщили, что украинские следователи могут провести обыски в Министерстве обороны в рамках антикоррупционного расследования. По информации издания, следствие сосредоточено на закупках вооружения, которые могли осуществляться по завышенным ценам.

Венгрия
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Украина
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Кириленко назвал сильнейшего российского баскетболиста за последние 15 лет
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.