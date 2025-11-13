Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 18:34

Депутаты предложили замораживать деньги при продаже квартиры на 48 часов

Хуснуллину предложили продавать единственное жилье через эскроу-счет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зампредседателя правительства Марату Хуснуллину предложили внедрить механизм защиты от мошенничества при продаже единственного жилья, сообщает ТАСС. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова выступили с инициативой совершать сделки через эскроу-счет и замораживать деньги на 48 часов.

Предлагается закрепить норму, в соответствии с которой все денежные средства по договору купли-продажи единственного жилья подлежат зачислению покупателем на специальный эскроу-счет в уполномоченном банке, — говорится в документе.

Предполагается, что это защитит покупателей и добросовестных продавцов от рейдерских схем, сделает расчеты прозрачными, минимизирует риски принуждения к сделке, а также снизит число судебных споров. Однако не исключено, что дополнительные процедуры и сроки могут замедлить рынок.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка отказалась съезжать из проданной квартиры, потому что ее якобы обманули аферисты. До этого пожилая женщина заявляла, что хотела реализовать недвижимость, чтобы уехать жить к сыну в Австралию.

