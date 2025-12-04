Россияне получат цифровой ключ для получения госуслуг РИАН: с 2026 года в паспортах россиян появится уникальный цифровой идентификатор

С 2026 года в российских паспортах появится дополнительная добровольная отметка — цифровой идентификатор записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН), рассказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР). Ожидается, что он упростит и ускорит получение государственных услуг, так как позволяет дистанционно подтверждать личность и необходимые данные. Отметку будут ставить исключительно по желанию, а старые штампы с ИНН остаются действительными.

Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах, — добавил Панеш.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» запустили новый сервис для получения электронного свидетельства пенсионера. Функционал реализован в рамках раздела «Выход на пенсию». Он позволяет гражданам в несколько кликов оформить цифровой документ, подтверждающий статус, не посещая ведомства очно.

Кроме того, в мессенджере MAX появится быстрый доступ к документам с портала госуслуг. В приложении можно будет открыть электронные версии паспорта, водительских прав, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН.