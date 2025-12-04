Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 01:28

Россияне получат цифровой ключ для получения госуслуг

РИАН: с 2026 года в паспортах россиян появится уникальный цифровой идентификатор

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

С 2026 года в российских паспортах появится дополнительная добровольная отметка — цифровой идентификатор записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН), рассказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР). Ожидается, что он упростит и ускорит получение государственных услуг, так как позволяет дистанционно подтверждать личность и необходимые данные. Отметку будут ставить исключительно по желанию, а старые штампы с ИНН остаются действительными.

Это уникальный номер, который станет вашим персональным ключом в государственных информационных системах,добавил Панеш.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» запустили новый сервис для получения электронного свидетельства пенсионера. Функционал реализован в рамках раздела «Выход на пенсию». Он позволяет гражданам в несколько кликов оформить цифровой документ, подтверждающий статус, не посещая ведомства очно.

Кроме того, в мессенджере MAX появится быстрый доступ к документам с портала госуслуг. В приложении можно будет открыть электронные версии паспорта, водительских прав, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН.

Россия
паспорта
ИНН
цифровой прорыв
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умеров и Уиткофф могут провести переговоры 4 декабря
«Нет козырей»: Трамп раскритиковал позицию Киева по переговорам
Родня в РФ, но «топит» за Украину: что скрывает премьер Литвы Ругинене
Раскрыты возможные последствия запроса ВС России дела Долиной
Россияне получат цифровой ключ для получения госуслуг
Трамп ответил на вопрос, к чему приведет встреча Путина и Уиткоффа
Картошка с мясом, белый и черный хлеб: врач развеяла главные мифы о еде
Стармер доигрался: миллиардеры массово бегут из Британии — что происходит
За три часа ПВО уничтожила над Россией десятки дронов ВСУ
Опубликованы новые фотографии с острова Эпштейна
Мужчина погиб после атаки ВСУ на машину в Белгородской области
Приметы 4 декабря: Введение во храм — Введенские морозы и настоящая зима
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 декабря 2025 года
«Что у вас с прической?»: как Шуфутинский, Киркоров и другие «воюют» со СМИ
США уличили в копировании дешевых дронов Ирана
Летевший из Москвы в Пхукет самолет аварийно приземлился в Домодедово
Кадыров поддержал Путина после слов о быстром окончании войны с Европой
«Альянс — наш враг»: Медведев прокомментировал роспуск Совета Россия — НАТО
Трампу доложили о результатах переговоров в России
Грузия потребовала от Евросоюза и его структур извинений
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.